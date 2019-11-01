Af Örgütü: Muhalifleri susturmak için Barış Pınarı Operasyonu kullanıldı

Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı raporda, 'muhalif siyasileri ve aktivistleri hedef almak için Barış Pınarı Operasyonu'nu bir bahane olarak kullandığı' yazıldı. Örgütün Avrupa Sorumlusu Marie Struthers, 'Türkiye'nin askeri operasyonu aleyhine görüşünü barışçıl yollarla dile getirenlerin hakkındaki tüm davalar ve suçlamalar da düşürülmeli' dedi.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin Suriye harekatı aleyhine paylaşımlar yapanlara yönelik gözaltıları hakkında "Şikayet Edemiyoruz" adlı bir rapor hazırladı.

Euronews'in haberine göre, yayımlanan raporda, "terör" suçlarının yöneltildiği gazetecilerin, aktivistlerin ve sosyal medya kullanıcılarının keyfi gözaltılara, cezai soruşturmalara ve seyahat yasaklarına maruz kaldığı ve suçlu bulunmaları halinde uzun hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan örgütün Avrupa Sorumlusu Marie Struthers, "Tanklar Suriye'nin kuzeyine doğru ilerlerken iktidar da durumdan faydalanıp, basındaki, sosyal medyadaki hatta sokaktaki muhalif sesleri susturma fırsatı yakaladı. Kürtler konusunda hak ve politikalar üzerine kritik tartışmalar çizgiyi aşma olarak görüldü" diye konuştu.

Suriye harekatına ilişkin kullanılan dilin sıkı gözlem altına alındığını da söyleyen Struthers, eleştirilerini dile getirenler hakkında terörle mücadele kapsamında soruşturma başlatıldığını söyledi. Struthers ayrıca "Türk hükümeti beğenmediği fikirlere yönelik tutumunu ve süregelen baskıyı bir an önce sonlandırmalı. Türkiye'nin askeri operasyonu aleyhine görüşünü barışçıl yollarla dile getirenlerin hakkındaki tüm davalar ve suçlamalar da düşürülmeli" çağrısında bulundu.