'Af' düzenlemesi geliyor: 'Örgüt' ve 'uyuşturucu' düzenleme kapsamına alınıyor

Yeni koronavirüs salgını öncesi çalışmaları başlayan ancak salgın sonrası hızlanan "infaz düzenlemesi" için son düzlüğe girildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "af çıkıyor" derken, şu ifadeleri kullandı:

“AF” denilmesinden hoşlanmıyorlar. “İnfaz indirimi” tanımını tercih ediyorlar. AK Parti ve MHP’nin hukukçuları anlaşmaya vardı. Hafta sonu Erdoğan ile Bahçeli’nin talimatı alındı. İki partinin hukukçuları bugün saat 11.00’de yeniden bir araya gelecekler. Ardından da AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefeti ziyaret ederek destek talep edecek.

Terör, cinsel istismar ve mükerrer suçlar kapsam dışında tutuluyor. Örgüt ve uyuşturucuda kapsam genişletiliyor. Özet olarak, aldığı cezanın dörtte üçünü çekenlerin üçte ikiye, üçte ikisini çekenlerin cezası ise yarı yarıya iniyor.