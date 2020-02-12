ADÜ rektörü 'insan sağlığına zararlı sucuk üretmekten' hapis cezası aldı

Veteriner hekim olan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir'in insan sağlığına zararlı sucuk üretmekten hapis cezası aldığı ve 3 ay meslekten men edildiği ortaya çıktı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’in insan sağlığına zararlı sucuk üretmekten dolayı hapis cezası aldığı ve meslekten 3 ay men edildiği ortaya çıktı.

Gazete Aydın'ın haberine göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’in Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 95/1390 sayılı dosyasında, "Gıda Maddeleri Tüzüğüne muhalefet" suçundan 3 ay hapis cezası aldığı ve 3 ay meslekten men edildiği öğrenildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü olarak atanan Aldemir’in Kayseri’de imalattan sorumlu müdürlük yaptığı bir üretim tesisinde ürettikleri sucukta e-coli tespit edildiği ortaya çıktı.

Memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan, koli basili de denilen tehlikeli bir bakterinin sucukların içinde tespit edilmesiyle birlikte Osman Selçuk Aldemir’in soruşturma geçirdiği, işyerinin kapatıldığı ve hapis cezası aldığı öğrenildi.

Aldemir’in "Gıda Maddeleri Tüzüğüne muhalefet" suçundan yargılandığı dosyada, 3 ay hapis cezası aldığı ancak daha sonra cezanın 1 milyon 180 bin lira ağır para cezasına çevrildiği öğrenildi. Mahkeme, Aldemir’e 3 ay süreyle meslek, sanat ve ticaret yapmaktan da men cezası verdi.