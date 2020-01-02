Adli Tıp raporu sonrası dava yeniden açılıyor: 'Rızası var' denilerek serbest bırakılmışlardı

Ankara'da Erasmus kapsamında bir üniversitede eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R., iki kişinin cinsel saldırısına maruz kalmış, olay sonrası soruşturma 'rızası var' savunmasının ardından takipsizlikle sonuçlanmıştı. Karara yapılan itirazın ardından hazırlanan bilirkişi raporu sonrası önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanarak dava açılacak.

Ankara’da bir üniversitenin ekonometri bölümünde öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R., 5 Mayıs 2019’da iki kişinin tecavüzüne uğradı.

SERBEST KALDILAR

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, A.G.R., olayın ardından hastaneye giderek şikâyetçi oldu.

Hastanede saat 13.26’da alınan raporda, genç kadının kanında 0.33 promil etanol tespit edildiği belirtildi. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada T.B. ve arkadaşı H.İ.K. ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli, İspanyol öğrenci A.G.R. ile rızasıyla birlikte oldukları savunması yaptıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Savcılık, sürdürdüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy’un itirazı üzerine savcılığın eksik soruşturma yaptığı ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor almadan karar verdiği gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

ADLİ TIP RAPORU SONRASI YARGILAMA YENİDEN BAŞLAYACAK

Adli Tıp Kurumu’nun 9 Aralık tarihli raporu soruşturma dosyasına konuldu. Raporda, A.G.R.’nin 5 Mayıs 2019 saat 13.26’da alınan kan numunesinde 0,33 promoli etanol saptandığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Olay ile kan alımı sırasında yaklaşık 566 dakika fark bulunmaktadır. Metabolizma sonucu kandaki alkol düzeyinin bir saatte 0,12-0,18 promil, ortalama 0,15 promil azaldığı tıbben bilinmektedir. Olaydan 566 dakika sonra alınan kanda yapılan analizde 0,33 promil saptanan alkol düzeyinin olay anında 1,46-2,02 promil ve ortalama olarak 1,74 promil olduğu kabulü gerekir. Kişinin cinsiyeti ve olay tarihindeki yaşı dikkate alındığından; 1,74 promil düzeyindeki alkolün orta ileri derecede sarhoşluğa, denge ve koordinasyon bozukluğuna, sosyal iletişimde artışa, algılamaya ve muhakeme bozukluğuna neden olacaktır. A.G.R.’nin olay tarihi olan 5 Mayıs 2019 günü saat 04.00’deki hesaplanan alkol düzeyi itibariyle, kendisine yönelen nitelikli cinsel saldırı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karşı ruh ve beden bakımından kendisini savunamayacağı oybirliği ile mütalaa olunur.”

Olayla ilgili iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı ve yargılamanın başlayacağı kaydedildi.