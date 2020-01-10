Adem Tolunay Anadolu Lisesi dinci gericiliğe boyun eğmiyor!

Antalya’da Adem Tolunay Anadolu Lisesi’nde gerici dernek ve vakıf tarafından düzenlenen 'Siyer-i Nebi: Hz. Muhammed’in Hayatı' yarışmasının ödül töreni öğrenciler tarafından protesto edildi.

Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Saadet Partisi’nin gençlik kolları olarak bilinen Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Antalya’da Adem Tolunay Anadolu Lisesi’nde 15 Aralık 2019 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminin işbirliği ile “Liseli gençler, efendimizin izinde” sloganı ile “Siyer-i Nebi: Hz. Muhammed’in Hayatı” isimli bir yarışma düzenledi.

10 Ocak 2020 Cuma günü İstiklal Marşı töreninde "ödül" alan üç öğrenci için "Ödül töreni" düzenlendi. Törende konuşma yapan gerici AGD üyesi kişiyi dinlemeyen öğrenciler, konuşma sonrasında "Andımız"ı okuyarak yarışmayı düzenleyenleri ve konuşmacıyı protesto ettiler. Ardından alkış ve ıslıklarla tepkilerini devam ettiren öğrenciler "Adem Tolunay Anadolu Lisesi dinci gericiliğe teslim olmayacak" dediler.

Antalya’daki Solcu Liseliler de bir açıklamaya yaparak liselileri gericilikle mücadeleye çağırdı ve konunun takipçisi olacağını ilan etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Adem Tolunay Anadolu Lisesi, gerici vakıfların, tarikatların, dinci oluşumların rahatça kol gezebileceği bir yer değildir. Adem Tolunay Anadolu Lisesi; sosyal becerileri gelişkin, sorgulayan ve tartışan, bilim ve sanatla ilgilenen laik gençler yetiştiren köklü bir okuldur ve öyle kalmaya devam edecektir. Okullarımızda gericilerin bu kadar rahat hareket edebilmesinin en önemli sebebi ilericiliğin örgütlü olmayışıdır. Bizler biliyoruz ki ancak 'bir' ve de 'birlikte' olduğumuzda bir şeyler değişir ve dönüşür. Solcu Liseliler olarak, bu meselenin takipçisi olacağımızı ilan ediyor, tüm sıra arkadaşlarımızı Adem Tolunay Anadolu Lisesi’nde ilericiliği, laikliği sosyalizmi örgütlemeye çağırıyoruz."

