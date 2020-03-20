Adana'da kız öğrenci yurdu polis eşliğinde boşaltıldı

Adana Çukurova Üniversitesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız öğrenci yurdu polis eşliğinde boşaltıldı. Öğrencilere odaların 'yurtdışından gelecek misafirlere' verileceği bildirildi.

Adana Çukurova Üniversitesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız öğrenci yurdu bugün polis eşliğinde boşaltıldı.

Sabah saatlerinde yurt güvenlikleri ve polis eşliğinde tüm odaları boşaltılan yurtta öğrencilere odaların "yurtdışından gelecek misafirlere verileceği" bilgisi verildi.

Yurtta kalan bir öğrencinin soL'a verdiği bilgiye göre; yurda giren polisler öğrencilerin tüm eşyalarını çöp poşetlerine doldurdu, poşetler yurdun depolarına kaldırıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen bu olay sonrası yurda tüm giriş çıkışlar durdu. Yetkililerden sağlıklı bir açıklama yapılmazken yurdun kapılarında polis beklediği ve hiçbir şekilde giriş çıkışlara izin verilmediği gelen bilgiler arasında.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız öğrenci yurdundaki dört blokun tamamının kapatıldığı öğrenildi. Öğrenciler mağdur durumda olduklarını ve kıyafetlerini dahi odalarından alamadıklarını aktardılar.

