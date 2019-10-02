Adana'da gösteri ve yürüyüşlere yasak

Adana’da yarından itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler yasaklandı. Emniyet müdürlüğü yasağa gerekçe olarak kayyum atanan belediyelerle ilgili eylemleri sundu.

soL - Haber Merkezi