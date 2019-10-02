Adana'da gösteri ve yürüyüşlere yasak

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren 15 gün boyunca kentte gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler yasaklandı.
Açıklamada, kentte yaşanabilecek “her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi” amacıyla yarından başlayarak 15 gün boyunca "Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle" gerçekleşmesi muhtemel eylem, etkinlikler, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.