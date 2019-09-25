Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vali Mahmut Demirtaş, Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını söyledi.
Demirtaş, "İlk bilgilere göre yaralıların sağlık durumu iyi" açıklamasında bulundu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise bombanın önceden yerleştirilmiş olabileceğini söyledi.