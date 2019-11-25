Adana'da 15 gün boyunca eylem yasağı

Adana'da, bugünden itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinlikler yasaklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 15 gün boyunca eylem yasağı olduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, kentte yürütülen KCK soruşturması, diğer kentlerde yapılan kayyum atamaları ve Suriye'deki kara harekatı gerekçe gösterilerek, "il genelinde yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, bugünden başlayarak 15 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi her türlü eylem ile etkinliklerin yasaklandığı" belirtildi.