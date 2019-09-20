Adana Seyhan'da cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı

Adana Seyhan'da 25 yaşlarında bir kişinin 11 yaşındaki bir erkek çocuğuna dönük cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleyi karıştırdı. Mahallede toplanan kalabalığa polis biber gazı kullanarak müdahale etti.

Adana Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak’ta, 25 yaşlarındaki bir kişinin, aynı mahallede oturan bir erkek çocuğu okul çıkışı eve getirerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Çocuğun çığlık atarak evden kaçması üzerine çevredeki vatandaşlar, evin etrafında bir araya geldi. İstismarda bulunanın evde olduğunu düşünen mahalleliler, önce evi taşladılar daha sonra ateşe vermeye çalıştı. Ancak cinsel istismarda bulunanın da çocuğun ardından evden kaçtığı öne sürüldü.

Toplanan öfkeli kalabalık topluca ‘idam’ sloganları attı.

POLİS MAHALLELİYE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Mahalleye çevik kuvvet ve özel harekat polisleriyle müdahale edilirken evin çevresinde görev alan özel harekat timleri mahallenin giriş-çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Sakinleştirilemeyen mahalleli ise polis ekipleri tarafından biber gazıyla evden uzaklaştırıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen çocuğun ifadesi alındı, olay sırasında kaçtığı öne sürülen şüpheli aranıyor.