'Adana Adliyesi' out, 'Güroymak Medresesi' in: Şeyhi şeriat mahkemesinde vuran AKP'li çıktı...

Dün bir silahlı saldırı sonucu öldürülen ve bakanların "çok üzgünüz" açıklamasına konu olan Nakşibendi tarikatı şeyhi Abdulkerim Çevik cinayetinin zanlısının AKP'li Tatvan Belediye Başkanvekili Mazhar Şeflekçi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.
Halk TV'nin haberine göre, Mazhar Şeflekçi ile oğlu Yakup Şeflekçi ve yeğenleri arasında miras konusunda anlaşmazlık çıktığı öne sürüldü.
Anlaşmazlık üzerine konuyu yargı yerine şeriata taşımak için Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'e başvuruldu.
Çevik'in Mazhar Şeflekçi ve oğlu Yakup Şeflekçi'yi haksız bulması üzerine Yakup Şeflekçi şeyhi başından vurarak öldürdü.