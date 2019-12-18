Adalet Bakanlığı'ndan 'kadına şiddet' genelgesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla, 'kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge' yayımlandı. Genelgede, mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talep aranmaksızın 'geçici koruma altına alma tedbiri' uygulanacağı öne sürüldü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla, yayımlanan "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması" isimli genelgeye göre, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları"nın yaygınlaştırılacağı, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcıların bakacağı açıklandı.

"Kadına şiddetle mücadele" kapsamında, mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talep aranmaksızın "geçici koruma altına alma tedbiri" uygulanacağı da öne sürüldü.

Genelgeyle, şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi gibi "muayene tedbirleri" talep edilebileceğine de yer verildi.