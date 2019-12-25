Adalet Bakanı Gül'den Hablemitoğlu cinayeti zanlısı hakkında açıklama

Adalet Bakanı Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında 'Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu' açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında açıklama yaptı.

Gül, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu" dedi.

Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır. Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir" diye konuştu.

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen N.G.B., 9 gün önce Ukrayna'da yakalanmıştı.