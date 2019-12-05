Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayeti açıklaması: 1 Aralık'ta firar etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin 'İyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır' dedi. Gül, 'Başsavcılık olayı titizlikle yürütüyor. Zanlı 1 Aralık'ta firar etti' ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" dedi.

Gül, "Başsavcılık olayı titizlikle yürütüyor. Zanlı 1 Aralık'ta firar etti" diye konuştu.

Gül, şunları kaydetti:

''Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan iyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması da vicdanları yaralamaktadır.

Elbette yargı mercileri kendi takdirlerini vermektedir. Ancak verilen her kararın maşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan yaraları kapatan bir karar olması gerekçeye dayanması milletimizin beklentisidir.

Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim.

Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır.''