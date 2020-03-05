Adalet Bakanı Gül: Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi "derhal" Meclis'e göndereceklerini söyledi.

Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz" dedi.

Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 4, 2020

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Özkoç bugün düzenlediği basın toplantısında "Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez" demişti.

Özkoç daha sonra TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumda konuşma yaptığı sırada AKP'li milletvekilleri kürsüye yürümüş, genel kurulda çıkan kavganın ardından oturuma ara verilmişti.

