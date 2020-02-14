Adalar’da ulaşıma 'turist' tarifesi: Zam katlandı!

İBB'nin ulaşım zammı konuşulmaya devam edilirken, Adalar’a yapılan seferlerdeki zammın çok daha yüksek olduğu anlaşıldı. Bölge sakinleri, Kadıköy’e ya da Kartal’a giderken önceden 5,20 TL olan geçiş ücretinin 10 TL’ye çıktığını, üstelik şehir içi aktarmalarda da indirim olmadığını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi ulaşımda yaptığı yüzde 35 zam 10 Şubat itibariyle uygulamaya kondu. Yine İBB’ye bağlı olan Şehir Hatları vapurları da akbilli geçiş sistemiyle aynı oranda zamlanırken, Adalar’a yapılan seferlerdeki zammın çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Üstelik vatandaşlar bunu 10 Şubat sabahı işlerine giderken fark ettiler.

Adalar’da yaşayan bölge sakinleri, Kadıköy’e ya da Kartal’a giderken önceden 5,20 TL olan geçiş ücretinin 10 TL’ye çıktığını, üstelik şehir içi aktarmalarda da indirim olmadığını iletti. Tarife şu şekilde güncellenmişti: Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam ücret tarifesi 5,20 TL’den 10 TL’ye, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 TL’den 7 TL’ye, öğrenci tarifesi ise 1,20 TL’den 5 TL’ye yükseldi.

Adalar'da aylık abonman kartta ise tek yön tarifesi 3 basımdan 4'e çıkarıldı.

Şehir içi ulaşımda şimdiye kadar görülmemiş olan zamma ilişkin vatandaşların yoğun sorularına İBB sözcüsü Murat Ongun'dan şu yanıt geldi: "Şehir Hatları Adalar seferleri ile ilgili kamuoyuna yansıyan artışlar Adalar’a yerli ve yabancı turistik amaçlı seyahat edenler içindir. Adalar’da yaşayan halkımız için sadece 5.20 TL’den 6 TL’ye yükseltilmiştir."

Bu duruma göre Adalar’da ikamet ettikleri için Adalı kart sahibi olan yurttaşlara yüzde 16 zam yapılmıştı. Ancak Adalar’da ikameti olmayan kişilere ise yüzde 100 ile yüzde 300 aralığında zam uygulanmıştı. Yani kışın Adalar dışında İstanbul’da ya da başka memleketlerde yaşayıp, yazın Adalar’a gelen sakinler, işçiler, memurlar, Adalılar dışındaki bütün İstanbullular “turist” muamelesi görmüştü. Üstelik Adalar’da ikamet edenlerden de yeni kart çıkarmak isteyenlerden 80 TL kart çıkarma ücreti alınacağı bilgisi Adalar Belediyesi tarafından duyuruldu.

soL'a konuşan bir Adalı, kışın İstanbul’da yaşayanların da ikametgâhlarını Adalar’a alacağını ve Adalar’ın nüfusunda görünürde ciddi bir artış olacağını iletti. Hatta bunun bir rant projesine de dönüşebileceğini sözlerine ekledi. Halihazırda faytonların tamamen kaldırılarak elektrikli ulaşıma dönülmesi de “yavaş” olmasına alışılan Adalar trafiğinin bir keşmekeşe dönüşmesine neden olabilir. Bugün de Adalar Belediyesi bir duyuru yaparak 1/5000 imar planlarının tekrar tartışmaya açılacağını, Adalılarla bilgilendirme toplantıları yapılacağını duyurdu. Toplantılar için ada sakinlerinin İstanbul’da işyerlerinde oldukları hafta içi gündüz saatlerinin seçilmesi ise dikkat çekti.

soL'a konuşan Ada sakini, "Vatandaşlar arasında turist-yerli ayrımı yapılan bir dönem oldu mu bilmiyorum? Kimi tarihi yerlere girişte vergi uygulaması, ekstra otopark ücreti alınması gibi uygulamaların Avrupa’daki “sosyal demokrat” belediyelerde gerçekleştirildiği biliniyor. Ancak bir vatandaşlık hakkı olan ulaşımı, kâr etme mantığı çerçevesinde değerlendirerek, turist kazıklama sistemine dönüştürdüğünüzde bunun adı başka olmaktadır. Kaldı ki Adalar İstanbul’un bir ilçesi ve herkesin bir tanıdığı ya da eşi dostu adada yaşıyor olabilir. Neresinden baksanız tuhaf bir belediyecilik uygulaması ile karşı karşıyayız" dedi.