Açlık sınırı ile yeni asgari ücret arasındaki fark sadece 162 lira

Aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 2 bin 162 lira 70 kuruş oldu.

Türk-İş'in yaptığı araştırmaya göre, aralık ayında 4 kişilik bir aile için "açlık sınırı" 2 bin 162 lira 70 kuruş, "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 44 lira 62 kuruş oldu.

4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" ile yeni asgari ücret arasında sadece 162 lira fark olması dikkat çekti.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına anlamına gelen "yoksulluk sınırı" ise asgari ücreti katlayarak 7 bin 44 lira 62 kuruş oldu.

Yeni yıla girmeden eriyen asgari ücretin yıl içinde açlık sınırının da altına inmesi bekleniyor.