Açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerine müdahale tehdidi

İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talebiyle açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerine müdahale tehdidinde bulunulduğu öğrenildi.

Altı üyesi tutuklu olan, üç üyesi süresiz açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerine müdahale tehdidinde bulunulduğu açıklandı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyelerinden Bergün Varan, “Süresiz açlık grevinin 200’lü günlerine yaklaşan İbrahim Gökçek’e zorla müdahale tehditleri yapıyorlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Varan, süresiz açlık grevi direnişleri olduğunu belirterek “Görmeyen gözleri, sağır kulakları açabilmek için bu direnişi yapıyoruz. Şu an 6 üyemiz tutuklu ve 3 üyemiz Bahar Kurt, Helin Bölek, İbrahim Gökçek süresiz açlık grevinde. Hakkımız neyse onu istiyoruz. İbrahim Gökçek zorla müdahale ile tehdit ediliyor. Bir insana kendi isteği dışında zorla müdahale etmek cinayet işlemek demektir. Zorla müdahale ile direnişimizi bitiremezler. Bende Grup Yorum üyesi olarak taleplerimizin kabul edilmesini istiyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan Grup Yorum üyesi Barış Yüksel’in Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nden Cumhuriyet'e gönderdiği mektup cezaevi yönetimi tarafından sansürlendi. Mektupta sadece, “İyi çalışmalar dileklerimi yolluyorum, Ben Grup Yorum üyesi Barış Yüksel” kısmı bırakıldı.