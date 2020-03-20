Açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek tüm etkinlikler iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.
Genelgede, "Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür" denildi.