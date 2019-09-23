Açığa alınan öğretmen intihar etti

Kocaeli'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evinde görev yapan öğretmen Serap Yılhan, kurumdaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yaptığı ihbarın ardından 15 gün önce açığa alındı. Yılhan, Gebze'deki evinde yaşamına son verdi.

Kocaeli'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evinde görev yapan 2 çocuk annesi Serap Yılhan (48), iddiaya göre yolsuzluk nedeniyle şikayet ettiği müdürlerinin baskısına dayanamayarak intihar etti.

'BANA KOMPLO KURULDU'

İzmit Orduevi mevkiinde bulunan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde öğretmen olarak görev yapan Çocuk Gelişim Öğretmeni Serap Yılhan, iddiaya göre kurum içinde kendisine yapılan baskılara dayanamayarak yaşamına son verdi.

Çağdaş Kocaeli'nin haberine göre 15 gün önce kurum tarafından açığa alınan ve durumu gurur meselesi yapan Yılhan hayatına son verdi. Ardında biri Gebze Cumhuriyet Savcılığı olmak üzere iki adet mektup bırakan ve mektuplarında "Ben suçsuzum. Bana komplo kurdular" diye not bırakan Serap Yılhan’ın intiharından sonra kurumda geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Serap Yılhan’ın mektubunda çocuklara devletten gelen paralarla, yardım için verilen paraların çocuklara verilmediğini görerek müdür ve satınalma müdürünü hakkında şikayetçi olduğu ve bu nedenle de kurum içinde inanılmaz baskılara maruz kaldığını yazdığı öğrenildi.

İntihar eden Serap Yılhan’ın şikayeti ile Çocuk Evleri müdürü ile satınalma müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı ve müdürün yıldırım hızıyla emekli edildiği de öğrenildi. Serap Yılhan'ın ise ihbarın ardından açığa alındığı ve durumu gurur meselesi yaptığı için Gebze’deki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Cenazesi Gebze Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Osman Yılmaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.