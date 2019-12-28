Açığa alınan bekçi kafede önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

İstanbul Fatih'te açıktaki bir bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Mehmet Akif A. hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ekrem Y. tedavi altına alındı.

İdari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile Ekrem Y. adlı iki bekçi dün akşam Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede buluştu. Bir süre sonra Mehmet Akif A., belinden kaptığı silahla önce arkadaşı Ekrem Y.’yi ardından kendini vurdu. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Akif A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan Ekrem Y.’nin ise tedavisinin Samatya Devlet Hastanesi‘nde devam ettiği öğrenildi.