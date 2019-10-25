ABD'ye davet edilmişti: Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, SDG komutanı Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.

ABD'de kongre üyeleri tarafından ülkeye davet edilen SDG komutanı Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldığı duyuruldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kırmızı bülten çıkarıldı. ABD dahil 196 ülkede geçerli" dedi.

'YAZILI NOTAYLA BİLDİRDİK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Kobani için ''Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik, Interpol'ün kırmızı bülteni var diye'' diye konuştu.