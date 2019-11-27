Abdullah Gül'den 'Hulusi Akar' yalanlaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yeni bir görüşme yaptığı iddiasını yalanladı.

24 Haziran seçimleri öncesi Hulusi Akar ve İbrahim Kalın tarafından ziyaret edilen Abdullah Gül, yeni parti tartışmaları sırasında bir kez daha benzer bir ziyaretle anıldı.

YetkinReport’un sorusu üzerine Gül’ün Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada "haberlerin gerçekle ilgisi bulunmuyor” denildi.

Akar ve Kalın’ın, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Gül’ün İstanbul, Ayazağa’daki çalışma mekanının yanındaki askeri alana helikopterle inerek üç saat civarında görüştükleri, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen “adaylığını koymaması” ricasını ilettikleri öne sürülmüştü.