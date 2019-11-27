Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon

Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bankalardaki tüm varlıklarına tedbir konulmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı öğrenildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mal varlıklarına el konulurken, üniversiteden yapılan açıklamada duruma tepki gösterilmişti.

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, konuya ilişkin yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun üniversitenin açılışını birlikte yaptığını hatırlatırken, son gelişmelerin ardından Abdullah Gül'ün devreye girdiğini ve Erdoğan'ı aradığını yazdı.

Ocaktan Gül'le yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: