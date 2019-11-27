Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mal varlıklarına el konulurken, üniversiteden yapılan açıklamada duruma tepki gösterilmişti.
Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, konuya ilişkin yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun üniversitenin açılışını birlikte yaptığını hatırlatırken, son gelişmelerin ardından Abdullah Gül'ün devreye girdiğini ve Erdoğan'ı aradığını yazdı.
Ocaktan Gül'le yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sorum üzerine Abdullah Gül, Şehir Üniversitesi konusunda derin üzüntü duyduğunu, geçen perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak meseleyi ayrıntılı olarak konuştuğunu söyledi. Gül’ün açıklaması şöyle: ‘Perşembe günü cumhurbaşkanını telefonla aradım, Şehir Üniversitesi’ni birlikte açtık, sıkıntıları malum bu konuda müdahil olursanız, bir çözüm yolu bulabilirsiniz dedim. Umarım bir yol bulunur ve bu güzide üniversitemiz kaliteli eğitimde yoluna devam eder.’