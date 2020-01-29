Abdullah Gül: Beyaz Saray'daki çirkin mizanseni izledim

Abdullah Gül, Trump'ın dün Beyaz Saray'da açıkladığı Ortadoğu planı için 'bölge barışı ile güvenliğini tehlikeye sokan sorumsuz bir girişimdir' dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da açıkladığı "Yüzyılın anlaşması" planına tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Gül "Dün gece Beyaz Saray’daki çirkin mizanseni izledim. Trump’ın planı Filistin’in en temel egemenlik haklarını, toprak bütünlüğünü, ilgili BM kararlarını ve uluslararası hukuku yok saymaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'ABD VE İSRAİL İÇ POLİTİKASINA KURBAN EDİLMEK İSTENMESİ'

Gül açıklamasının devamında "Dolayısıyla bu plan bir barış planı değil, işgali meşrulaştıran, bölge barışı ile güvenliğini tehlikeye sokan sorumsuz bir girişimdir. Küresel bir adalet meselesi olan Filistin sorununun ABD ve İsrail iç politikasına kurban edilmek istenmesi çok acıdır" dedi.