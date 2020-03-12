Abdullah Cömert davasında cezası kesinleşen polis tutuklandı

Haziran Direnişi sırasında Antakya’da polis tarafından atılan gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert davasında sanık polisin aldığı hapis cezası kesinleşti. Polis tutuklandı.

Haziran Direnişi’nde Antakya’da polis tarafından atılan gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert davasında sanık polise verilen hapis cezası kesinleşti.

Yargıtay 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan polis memurunun cezasını onadı, sanık polis tutuklandı.

Cömert ailesinin avukatı Hatice Can verilen kararın eksik olduğunu belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Can, “Gezide polis tarafından atılan gaz fişeği ile hayatını kaybeden #AbdullahCömert davasında sanık polisin aldığı hapis cezası kesinleşti. Sanık polis tutuklandı. Verilen karar bizce eksiktir” dedi. Avukat Can şunları kaydetti:

‘DİĞER POLİSLER YARGILANMADI’

“1 - Yargılama olayın olduğu Antakya’da değil Balıkesir’de yapılarak adalete erişim hakkımız sınırlanmış ve ihlal edilmiştir. Yargılama yapan mahkeme olay yerinde keşif dahi yapamamıştır. Her duruşma için 1200 km yolu gidip gelmek zorunda bırakıldık

2- Kasten işlenen bir fiil olduğu açıkken sanık kasten öldürmeden alması gereken cezayı almamıştır. #AbdullahCömert bir ara sokakta hedef gözetilerek gaz fişeği ile başının arka kısmından vurulmuştur.

3- Dosyada ceza alan kişi sadece bir tane polis memurudur. Oysa o gün gaz kullanımı konusunda emir talimat veren amirlerin dosyaya dahil edilmesi gerekirken, başka kimse yargılanmamıştır."