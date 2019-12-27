ABD'li yargıçtan Halkbank'a uyarı: Sonucuna katlanırsınız

ABD'de görülen Halkbank davasının bir üst mahkemeye taşınma talebi, mahkemenin yargıcı tarafından sert bir dille reddedildi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ndeki davada Halkbank, “özel ve ayrıcalıklı” yargılanma talebi reddedilince bir üst mahkemeye başvurmuş ve bu mahkeme kararını verinceye kadar tüm yargı sürecinin durdurulmasını istemişti. Bu talebi reddeden Yargıç Berman, “Halkbank ya mahkemeye çıkar ya da bunun sonuçlarına katlanır” dedi.

VOA'da yer alan habere göre, Halkbank’ın 17 Aralık’taki talebi, buna 23 Aralık’ta verilen yanıt ve savcılığın 19 Aralık’ta bu talebe itirazı dahil olmak üzere kayıtları inceleyen mahkeme, Halkbank’ın talebini reddetti. Mahkeme kararında “Halkbank’ın bölge mahkemesindeki süreçten kaçma ve geciktirme çabalarını reddetmektedir. Halkbank’ın iki makul seçeneği var. Ya meşru savunma yapmak üzere ABD mahkemesine çıkar ya da duruşmaya katılmayı reddederek bunun riskleriye karşı karşıya kalır” ifadesini kullanıldı.