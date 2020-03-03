ABD'li heyet Reyhanlı'da

Dün Türkiye'ye gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptı.

İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeler için Türkiye'ye gelen Jeffrey ve Craft, Reyhanlı'da BM’ye ait lojistik depolarını inceledikten sonra geniş güvenlik önlemleriyle Cilvegözü Gümrük Sahası’na giriş yaptı.

DHA'nın haberine göre James ve Craft’ın Hatay’da BM ve "sivil toplum kuruluşları"nın temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.