AB'den Osman Kavala tepkisi

Avrupa Birliği, Osman Kavala'ya yöneltilen yeni suçlamaların 'inandırıcı bir temelinin olmadığına' yönelik bir açıklamada bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, "Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılması için inandırıcı temelin yokluğu ve çeşitli suçlamalar beklentisiyle tutukluluğunun devam etmesi, Türk yargı sisteminin güvenilirliğine daha fazla zarar veriyor" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin, AB üyeliğine aday ülke olduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye’den, adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesine tam uyulması dahil en yüksek demokratik standartları yerine getirmesinin beklendiği" belirtildi.