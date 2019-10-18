AB'den 'ateşkes' açıklaması

Avrupa Konseyi'nden, ABD-Türkiye anlaşmasına ilişkin değerlendirme: Tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD - Türkiye açıklaması not edildi. Konsey, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin tavrını da yineledi.

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir aya gelen üye ülkeler, Türkiye'nin Suriye harekatı ve ateşkes kararına ilişkin bir değerlendirme metni yayınladı.

"Türkiye, yasa dışı sondaj faaliyetleri ve MH17 hakkında kararlar" başlığını taşıyan karar metni Türk-Amerikan anlaşmasının hemen ardından yayımlandı.

Karar metninde, Konsey'in Kuzey Suriye hakkında 14 Ekim tarihli kararları hatırlatılarak "AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki tek taraflı askeri harekatını kınıyor" denilirken, harekatın, Avrupa güvenliğini ve IŞİD ile mücadeleyi tehdit ettiği belirtildi.

"AB Konseyi, tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder" ifadesine yer verilen bildirgede, şöyle denildi:

"Türkiye'ye yeniden askeri harekatına son vermesi, birliklerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyoruz. 14 Ekim'deki Konsey kararlarının ardından üye ülkelerin silah ihracatını askıya aldığını hatırlatıyoruz."

Avrupa Konseyi'nin konuyla ilgili etkinliğini sürdüreceği bildirilen karar metninde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü arama ve sondaj çalışmalarına da değinildi.

Konsey kararlarında bu konu şu şekilde ele alındı:

"Avrupa Konseyi, 'Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki yasadışı sondaj çalışmalarına ilişkin 14 Ekim 2019 tarihli kararlarının arkasında durmakta ve Kıbrıs'la dayanışmasını yinelemektedir."