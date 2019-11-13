AB’den Ahmet Altan tepkisi

AB Dış İlişkiler Servisi yazılı bir açıklama yaparak Ahmet Altan’ın yeniden cezaevine konulmasına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) yazılı bir açıklama yaparak Ahmet Altan’ın tahliyesinden bir hafta sonra yeniden cezaevine konulmasına tepki gösterdi.

EEAS sözcüsü Maja Kocijancic tarafından yapılan açıklamada, Altan’ın yeniden cezaevine konulması için yeterli gerekçe olmadığı belirtilerek bu durumun yargıya siyasi müdahale anlamına geldiği ve “Türkiye’nin yargısının güvenilirliğine daha fazla zarar verdiği” belirtildi.

Açıklamada “Bu müdahale durmalıdır. Medya ve ifade özgürlüğü demokrasinin işlerliğinin anahtarıdır. AB her seviyede ve her fırsatta Türkiye’de basın özgürlüğünün devam eden erozyonuna ve çok sayıda gazetecinin tutukluluğuna itirazını dile getirmiştir" denildi.

