ABD'den 'Uygur Türkleri' kararı

ABD Temsilciler Meclisi, 'Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik politikalar' gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

ABD, Çinli yetkililer hakkında "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik politikalar" gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına yönelik karar aldı.

Sputnik'in haberine göre, Demokrat Kaliforniya vekili Brad Sherman tarafından sunulan tasarı, her iki partinin de desteğini alarak genel kurul oylamasında 1'e karşı 407 oyla geçti.

Geçen ay ABD Senatosunda kabul edilen tasarının farklı bir versiyonu olan tasarıda, "ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olduğu" iddiasıyla bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı.