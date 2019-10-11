ABD'den Türkiye'ye yaptırım tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekatı nedeniyle yaptırım tasarısı sunacaklarını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde 29 Cumhuriyetçi vekil, Suriye'ye yönelik askeri harekat gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden olan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Liz Cheney, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ile savaşta binlerce kayıp veren ve vatanımızı korumaya yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırmalarından dolayı ciddi yaptırımlarla karşılaşmalı. Bu yaptırımlar Erdoğan rejiminin sadece Kuzey Suriye'deki saldırılarına bir yanıt değildir" dedi.

Cheney, "Kongre, Erdoğan rejiminin ABD'nin Rusya gibi hasımlarıyla işbirliği konusunda da uzun süredir endişelere sahiptir. Eğer Türkiye kendisine bir müttefik gibi davranılmasını istiyorsa, bir müttefik gibi davranmaya başlamalıdır. Kürt müttefiklerimize saldırılarından dolayı yaptırıma maruz bırakılmalıdır" ifadesini kullandı.