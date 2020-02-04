ABD'den Türkiye'ye 'İdlib' desteği: Yanındayız...

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Ordusu ile TSK arasında yaşanan çatışmada 5 askerin ve 3 sivil personelin hayatını kaybetmesi sonrası ABD'den Türkiye'ye 'destek' mesajı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye Ordusu (SAA) ile TSK arasında İdlib'de yaşanan çatışma sonucunda hayatını kaybeden Türk askerleri ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ABD, Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik sürekli, yersiz ve acımasız saldırılarını kınıyor" denilen açıklamada, "Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru kendini savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Rusya, İran, Hizbullah ve Suriye yönetiminin eylemlerinin 'istikrar bozucu' olduğu iddia edilen açıklamada acil ateşkes talep edildi.

Açıklamada, "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2254 sayılı kararının tüm ülkede İdlib de dahil olmak üzere ateşkesin sağlanması dahil, tüm gerekliliklerini yerine getirene kadar Esed rejiminin uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ABD elinden geleni yapacaktır" denildi.