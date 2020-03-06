ABD'den 'S-400', AKP'den 'para' talebi

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin başkanlığındaki heyetin Türkiye temasları dün noktalandı, heyet ABD'ye döndü.

Heyetin görüşmelerini bugünkü köşesinden aktaran Hürriyet'ten Hande Fırat, şu ifadeleri kullandı:

Ankara, Amerikalı heyete gelinen noktayı anlattı, Türkiye’nin hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı anlatıldı. Patriot konuşlanmasının önemi vurgulandı. Geçici konuşlanmanın ABD tarafından yapılmasa da diğer NATO müttefiklerince, örneğin Almanya ya da Fransa tarafından yapılabileceği belirtildi.

ABD’liler masaya bir kere daha S-400’ler meselesini getirdi. S-400’lerin aktive edilmemesini istediler.

Füze başta olmak üzere mühimmat alımı için destek istendi. “Parasını ödediğimiz mühimmatları teslim edin, paramızı ödeyerek yenilerini alabilelim”denildi.