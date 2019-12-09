ABD'den peşmergeye zırhlı araç ve askeri yardım

ABD öncülüğündeki 'IŞİD karşıtı Uluslararası Koalisyon'un Sözcüsü Albay Caggins, Peşmerge Bakanlığı’na 100 Hummer zırhlı araç ile askeri teçhizat yardımında bulunduklarını açıkladı.

'IŞİD karşıtı Uluslararası Koalisyon'un Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, Peşmerge Bakanlığı bünyesinde başlatılan reform çalışmalarının sürdüğünü ve bu konuda gereken desteği verdiklerini söyledi.

Albay Myles B. Caggins, Ortadoğu Yorum ve Rapor Merkezi’ne verdiği demeçte, Peşmerge Bakanlığı’na yaklaşık 100 Hummer zırhlı araç ile askeri teçhizat yardımında bulunduklarını dile getirdi.

Rudaw'ın haberine göre, Peşmerge güçlerine askeri eğitim ve tatbikat desteğinin devam ettiğini ifade eden Caggins, bu desteğin uzun sureli planlandığını belirtti.

Albay Myles B. Caggins, Peşmerge Bakanlığı bünyesinde başlatılan reform programının 38 başlıktan oluştuğunu belirterek, “Amaç, birleşik ve kabiliyetli bir peşmerge gücü oluşturmaktır. 2017’de başlayan proje kapsamında şu ana kadar önemli adımlar atıldı” dedi.