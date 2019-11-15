ABD'den Mazlum Kobani açıklaması

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Mazlum Kobani’yi desteklemeye devam edip etmeyecekleri yönündeki soruya, 'Bizim şahıslar özelinde destek vermek gibi bir işimiz yok. Bu geçici, taktiksel ve etkileşimsel bir ilişki' yanıtını verdi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yabancı savaşçıların iadesi konusunda koalisyon içinde görüş ayrılığı olduğunu söyledi.

Jeffrey, IŞİD ile mücadele koalisyonunda yer alan bütün ülkelerin bunun ciddi bir sorun olduğunun bilincinde olduğunu ancak koalisyon içinde iade konusunda bir miktar fikir ayrılığı bulunduğunu söyledi.

Jeffrey, bölgedeki sivil nüfusun korunması konusundaki endişeleri hem ABD Kongresi’nde ifade verdiği oturumlarda hem de Ankara’daki temaslarında Türklerle yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiğini söylerken, “Suriye’nin kuzeydoğusuna bu bölgeden gidenler dönecek. Dönüşlerin güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde yapılması sağlanmalı. Türk yetkililer Türkiye’de 350 bin Suriyeli Kürt’ün bulunduğunu, bunların IŞİD ya da YPG’den kaçtığını söylüyor. Kürt Kürt’tür” dedi.

Jeffrey’ye, YPG Komutanı Mazlum Kobani’yi desteklemeye devam edip etmeyeceği sorusu yöneltildi. Jeffrey soruya “Bizim şahıslar özelinde destek vermek gibi bir işimiz yok. Bu geçici, taktiksel ve etkileşimsel bir ilişki. Suriye'de şu ya da bu grubun geleceği konusunda bir gösterge de sunmuyor" yanıtını verdi.