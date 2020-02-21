ABD'den İdlib hamlesi: Suriye ve Rusya'ya yaptırım talep edildi

ABD'de bazı Kongre üyeleri, İdlib'de yaşananlar nedeniyle Suriye ile Rusya'ya yönelik yaptırım uygulanmasını talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin internet sitesinde, komite başkanı Eliot Engel ve komite üyesi Michael McCaul tarafından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderilen mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yayıölandı.

Mektupta, Rusya ve Suriye'ye İdlib'de yaşananlar nedeniyle diplomatik baskı ve ekonomik yaptırım uygulanması istendi.

Sputnik'in haberine göre, mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın uluslararası normlara aykırı bir şekilde defalarca hastaneleri bombaladığı ve yıllarca Suriye'deki sağlık çalışanlarına saldırdığı raporlandı. Bu sebeple sizden uluslararası forumlarda bu aşağılık eylemleri dile getirmenizi ve işlediği savaş suçları konusunda Rusya'nın sorumlu tutulmasına öncelik verilmesini istiyoruz."

"(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve adamlarını yeniden yapılanma için verilen para ve sözleşmelerle ödüllendirmemeye dikkat edilmelidir" denilen mektupta Türkiye'ye teşekkür edildi.