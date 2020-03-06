ABD'den 'İdlib' ateşkesine ilişkin ilk açıklama

ABD, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün İdlib'de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin, Türkiye ile ateşkesin detaylarını görüşmeyi beklediği belirtilen açıklamada, "Artık en önemli kısım, Esad ve destekçilerinin sürekli bir ateşkesin öngörüldüğü bu anlaşmaya uyup uymayacağını görmek olacak" denildi.