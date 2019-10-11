ABD'den 'harekatı onaylamıyoruz' açıklaması: Ağır yaptırımlarla karşılaşır

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekatını onaylamadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, medya mensuplarının katıldığı bir telekonferansta Türkiye'nin Suriye harekatını onaylamadıklarını söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik endişeleri olduğunu ve bu kapsamda Ankara ile uzun zamandır iletişim içinde olduklarını belirten yetkili, Türkiye'nin söz konusu endişelerini anladıklarını ancak diğer yandan IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye'de ortağa ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

'AĞIR YAPTIRIM...'

NATO üyesi olan Türkiye'nin düzenlediği operasyona askeri olarak müdahale edilmeyeceğini ifade eden yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye'nin belirtilen bölgelerin dışına çıkması, sivil ölümlerine sebebiyet vermesi veya insan hakları ihlallerinde bulunması durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

Diğer yandan Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin başlattığı operasyonun durdurulması ve Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için birtakım çalışmalar yaptıklarını belirterek, Trump'ın, "ara buluculuk" yapmak ve ateşkes sağlayabilmek için bir yol bulmaya çalıştığını söyledi.