ABD'de Türkiye'ye yaptırım tasarısına ilk onay

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'ye yönelik askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar içeren tasarıyı onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak yapılan askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı.

Bakanlar, askeri anlaşmalar, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ve Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçti.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Gus Bilirakis, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt müttefiklerimize karşı yürüttüğü mevcut eylemler son derece endişe verici ve korkunç insan hakları ihlallerine katlanamayız ve izin veremeyiz" dedi.