ABD'de Kuveyt Türk Bankası'na 'Hamas' davası: Erdoğan ve İHH da yer alıyor...

Hamas tarafından öldürüldüğü belirtilen İsrailli çift, Eitham ve Naama Henkin'in çocukları, Hamas'a mali yardım sunduğu gerekçesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası’na dava açtı. Dava dilekçesinde Erdoğan'ın ve İHH'nın da adı geçiyor.

Dört yıl önce Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde otoyolda üç Hamas militanın silahlı saldırısına uğradığı belirtilen İsrailli çift, Eitham ve Naama Henkin iddiaya göre çocuklarının önünde öldürülmüştü.

Henkin çiftinin çocukları, "Uluslararası Terör Yasası" ve "Amerikan Anti Terör" yasası kapsamında, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne başvurup, Hamas’a 2012-2015 yılları arasında maddi destek sağladığı gerekçesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası aleyhine dava açtı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Dava dosyasını New York Doğu Bölgesine Mahkemesi'ne çocuklar adına iki ABD hukuk firması verdi. Avukatlar mahkemeden Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın cezalandırılması ve müvekkillerinin zararlarının tazmin edilmesini talep etti.

Dava dilekçesinde Kuveyt Türk Bankası’nın çeşitli tarihlerde New York’tan Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank ve Bank of New York Mellon’taki hesaplarından ABD doları kullanarak, Hamas ile bağlantılı kuruluş, organizasyon ve yardım amaçlı etkinliklere para transferi yaptığını öne sürdü.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Türkiye’de Hamas’a maddi yardım için bir ağ oluşturulduğu öne sürüldü. Türkiye’nin Hamas’ı hem siyasi hem de maddi olarak açıkça desteklediği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas’ın liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniye ile de görüştüğü kaydedildi.

Dava dilekçesinde, "Müslüman Kardeşler'in" bir kolu olduğu belirtilen ‘İnsani Yardım Vakfı’nın’ (İHH) da Hamas için çalıştığı ifade edildi.