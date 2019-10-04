ABD Elçilik şantiyesinde hakkını arayan işçiler içeriye alınmıyor

Bir süredir yaşanan problemlerden ve hak gasplarından ötürü ABD Büyükelçiliği'nin Çukurambar'daki inşaat şantiyesinde direniş devam ediyor. Bugün ise sabah erken saatlerde işe giden işçiler içeriye alınmadı ve işçilere işten çıkışılarının verildiği söylendi.

Ankara Çukurambar’da devam eden ABD Büyükelçilik binası inşaatında işçiler çok zor koşullar altında ve yoğun bir sömürüyle çalıştırılmaya devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na bir süre önce ABD Büyükelçiliği inşaatındaki çalışanlar tarafından çeşitli ihbarlarda bulunuldu. Bu ihbarların habere ve direnişe dönüşmesi sonrasında ABD Büyükelçiliği'nin Çukurambar şantiyesini yapan şirket BL Harbert International işçilerin bir kısmını işten çıkardı.

PE Ağı'na haberi ileten işçinin anlattığına göre önce akşam işçiler aranıp "Yarın gelmeyin, eyleme katıldığınız saptanmıştır. Çıkışınızı vereceğiz." denilmiş. Daha sonra ise, ilerleyen saatlerde bu işçilerin bir kısmı yeniden aranıp Büyükelçilik'ten bir yetkilinin konuşma yapacağı söylenerek sabah 9-10 arasında şantiyede olmaları istenmiştir.

İşçiler şirketin insan kaynakları yetkilisinin bazı işçilere "Siz olayları örgütleyenlersiniz. Küfür ve hakaret ettiniz. Sizi içeri almayacağız ve çıkışınızı vereceğiz" dediğini aktardı. İşçiler avukat eşliğinde hareket ettiklerini ve gelen avukatın şirket yetkilileriyle görüşme yaparak durum tutanağı hazırladığını, içeri alınmayan işçilerin bizzat şirket tarafından alınmadığını belirttiler.

Şu anda görüşmeler sürüyor. İşçiler dışarıda bekleyişlerine devam ediyor.