ABD elçiliğinde işçi eylemi: Ankara Çukurambar'da yapımı devam eden binada direniş var

ABD'nin Ankara Çukurambar'da yapımı devam eden yeni büyükelçilik binasında işçiler maaşlarını alamadıkları için iş bırakıp eyleme geçti. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbarda bulunan, maaşlarından kesinti yapıldığını, çay molası sürelerinin azaltıldığını ve servislerin kaldırıldığını söyleyen işçiler, talepleri karşılanmazsa yarın aynı saatte eylem yapacaklarını duyurdu.

ABD'nin Ankara Çukurambar'da yapımı devam eden yeni büyükelçilik binasında çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları nedeniyle iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbarda bulunan işçiler, maaşlarından kesinti yapıldığını, çay molası sürelerinin azaltıldığını ve servislerin kaldırıldığını söyledi. İşten çıkarmakla tehdit edildiklerini de belirten işçiler, her ayın başında maaş bordrosu imzalamak için çağırıldıkalarını fakat bordronun kendilerine gösterilmeden imzalatıldığını söylediler.

İTİRAZ EDENLER TEHDİT EDİLDİ

Maaş bordrosunun imzalayıp bir kopyasını alan işçiler, maaşlarının eksik olduklarını görünce itiraz etti. PE'ye gelen ihbara göre yetkililer maaş bordrosuna itiraz edenlere tehditler savurup, küfür etti, işçiler ile firma yetkilileri arasında tartışma da çıktı.

Bordrosunu imzalamak istemeyenlerin şantiye dışına çıkması engellenip, kapıların kapatıldığını belirten işçiler, polis çağırılarak müdahale edileceği sözleriyle de tehdit edildiklerini söylediler.

İşçilerin direnmesi üzerine kapıları açan görevliler, çalışanların kıyafetlerini değiştirip telefonlarını bile almalarına izin vermedi.

Dışarı çıkarılan işçiler, maaş kesintilerinin düzeltilmesi ve firma yetkililerilerin özür dilemesini istedi. İnşaatın firmasının proje müdürü, işçilerin iş başı yapmasını isteyerek yanlışlığın düzeltileceği sözünü verse de, işçiler haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Firma tarafından eylemin başlatıcıları kabul edilen altı kişinin işten çıkartılacağını duyan işçiler, talepleri karşılanmazsa yarın aynı saatte eylem yapacaklarını duyurdu.

İşçiler daha önce de kötü çalışma koşullarına, işten çıkarmalara ve işsizlik sigortasından yararlanmalarına engel oluşturan SGK bildirimleriyle ilgili haklarının verilmemesine tepki göstererek eylem yapmışlardı.