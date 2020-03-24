ABD elçiliği İstanbul yerleşkesini büyütüyor

Ankara Çukurambar’da TOKİ’den 88 milyon dolara satın aldığı 37 bin metrekarelik arsaya yeni büyükelçilik binası inşa eden ABD, İstanbul İstinye’deki yerleşkesini de büyütme kararı aldı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğunun Sarıyer'in İstinye Mahallesi'nde bulunan 59 dönümlük arazisinde yeni yapılar inşa edilebilmesi için İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, İBB de mimari proje ve uygulamaları İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onayına sundu. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, mevcut yapıya ek bir bina inşa edileceği ve konsolosluk ana binasında yer alan bazı birimlerin yeni binaya taşınacağı öğrenildi. İstinye'deki araziyi 1997'de satın almış 2000'de ise yeni konsolosluk binasının yapımına başlanmıştı. 83 milyon dolar maliyetle 2003 yılında inşaatı biten yerleşkeye ABD İstanbul Başkonsolosluğu 2003 yılında taşınmıştı. İLGİLİ HABER ABD Elçilik şantiyesinde hakkını arayan işçiler içeriye alınmıyor