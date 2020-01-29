ABD Büyükelçisi'nden Tunç Soyer'e ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti.

ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Soyer dün ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda "ABD Ankara Büyükelçisi sayın David M. Satterfield'e bugünkü ziyareti için teşekkür ediyorum. İzmir'in dünyaya tanıtılması önceliğimiz. Bu kapsamda Washington'da bir tanıtım ofisi açılması ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konularında görüş birliğine vardık" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi sayın David M. Satterfield'e bugünkü ziyareti için teşekkür ediyorum. İzmir'in dünyaya tanıtılması önceliğimiz. Bu kapsamda Washington'da bir tanıtım ofisi açılması ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konularında görüş birliğine vardık. pic.twitter.com/AjU3ipSkfJ — Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 28, 2020

Satterfield 14 Ocak'ta da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.

