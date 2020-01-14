ABD Büyükelçisi Satterfield, İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi David Satterfield, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu görüşme öncesinde yaptığı açıklamada 'Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul'u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki makam odasında ABD Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

İmamoğlu görüşme öncesinde yaptığı açıklamada "Kendilerinin ziyaret talepleri bizi çok mutlu etmiştir" dedi.

Satterfield'ın yedi aydır görevde olduğunu belirten İmamoğlu, "Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul'u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli" dedi.

İmamoğlu ABD'li büyükelçiyi ağırlamaktan ve "hatırı büyük alan Türk kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağını" söyledi. İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.