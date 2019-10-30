ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan 'Ermeni soykırımı' ve 'yaptırım' kararı sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Suriye'ye yönelik askeri harekat nedeniyle aldığı yaptırım kararı ve 'Ermeni soykırımı' kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında, “ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye’ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri Asala ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar" dedi.