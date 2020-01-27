ABD büyükelçiliğinden Yozgat'a ziyaret

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde ikinci katip olarak göreve başlayan William Fine Zeman, 'Türkiye’nin belirli büyük şehirlerden ibaret olmadığını' söyleyerek Yozgat'ı ziyaret etti. Yozgat'la ilgili bilgi almaya geldiğini söyleyen Zeman, buradan da Tokat'a geçeceğini açıkladı.

Yabancı diplomatların uğramadığı Yozgat’ta sürpriz bir misafir konuk edildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçilik ikinci katibi olarak kısa bir süre önce göreve başlayan William Fine Zeman Türkiye turuna, Yozgat’tan başladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Zeman ziyaretinde "Türkiye’nin belirli büyük şehirlerden ibaret olmadığını" belirterek, Yozgat’ı bugüne kadar kimsenin ziyaret etmemesi nedeniyle böyle başlamayı uygun bulduğunu söyledi.

ABD’li diplomat, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik'i makamında ziyaret etti. Çelik ise Zeman'a Yozgat'ın sembolü olan saat kulesi kabartması ametis taşı hediye etti.

YOZGAT'IN SORUNLARINI DİNLEMİŞ

Ziyaret öncesinde bir açıklama yapan William Fine Zeman, "Uzun süredir hiç kimse Yozgat'ı ziyaret etmemiş. Türkiye sadece Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep değil, her yerini merak ediyorum. O yüzden böyle turlar yapmaya başladım. Yozgat ile ilgili bilgilenmeye, bilgi almaya geldim. Buradan Tokat'a geçeceğim. Türkiye Yozgat'tan nasıl gözüküyor, sizlere göre her şey nasıl gidiyor onları öğrenmeye geldim'' diye konuştu.