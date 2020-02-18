ABD Büyükelçiliği'nden 'Osman Kavala' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından 'Gezi Davası'yla ilgili açıklama yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından bugün görülen "Gezi Davası"na ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükelçilik açıklamasında "Osman Kavala ve diğer sivil toplum aktivistleri hakkındaki davayı yakından takip ettik. Mahkemenin bugün verdiği beraat ve tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.